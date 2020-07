Non hanno rispettato i divieti previsti per il contenimento dell'emergenza Covid-19

RAGUSA – Una famiglia nordafricana in auto, con a bordo 4 adulti e 2 minori, è stata fermata dalla Polizia stradale di Ragusa nella frazione di Sampieri a Scicli, e denunciata per non aver rispettato i divieti imposti dal governo per l’emergenza Covid-19. Ai poliziotti hanno detto di essere partiti da Vittoria e di essere diretti a Ispica per una visita di cortesia ad un’altra famiglia connazionale, recentemente colpita da un lutto. (ANSA)