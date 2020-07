“L’Italia è casa nostra. Oggi siamo tutti italiani”. Scrive così sulla sua pagina Facebook il premier dell’Albania Edi Rama pubblicando un video in cui spiega il gesto del suo Paese che ha inviato trenta medici e infermieri in Italia per l’emergenza Coronavirus.

“Non siamo ricchi ma non siamo privi di memoria: non possiamo non dimostrare all’Italia che l’Albania e gli albanesi non abbandonano mai un proprio amico in difficoltà”, ha detto Rama accompagnando all’aeroporto i sanitari. E’ stato pubblicamente ringraziato dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte.

“Trenta nostri medici e infermieri partono oggi per l’Italia – ha detto il capo del governoalbanese -, non sono molti e non risolveranno la battaglia tra il nemico invisibile e i camici bianchi che stanno lottano dall’altra parte del mare. Ma l’Italia è casa nostra da quando i nostri fratelli e sorelle ci hanno salvato nel passato, ospitandoci e adottandoci mentre qui si soffriva”, ha aggiunto Rama