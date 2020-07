Il componente del Direttivo nazionale e Segretario generale per la provincia di Palermo del sindacato LeS Polizia di Stato Pasquale Guaglianone ha scritto una lettera aperta al presidente della Regione siciliana Nello Musumeci affinché anche i poliziotti vengano inclusi nel programma di distribuzione dei dispositivi di protezione individuale che, attraverso il Distretto Produttivo Meccatronica, la Regione Sicilia progetterà e produrrà autonomamente.

“Nonostante i ripetuti ed accorati appelli, così come i sanitari, anche i poliziotti siciliani sono chiamati a combattere in prima linea una guerra contro un nemico subdolo, forte e sconosciuto, sostanzialmente a mani nude”, dichiara il segretario. Che aggiunge: “Le risorse numeriche in termini di dispositivi di protezione individuale nonché delle mascherine chirurgiche sono gravemente insufficienti, circostanza che pone i poliziotti a rischio di essere, loro malgrado, veicolo di contagio presso i propri familiari”.