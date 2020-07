SALEMI (TRAPANI) – Sale a diciotto il numero dei pazienti positivi al Covid-19 a Salemi, in provincia di Trapani. Quattro nuovi contagi, come ha annunciato su Facebook il sindaco Domenico Venuti, sono stati accertati attraverso i tamponi eseguiti nei giorni scorsi. Diversi test sono per fortuna risultati negativi. Il paese è diventato ‘zona rossa’ in seguito ai casi anomali registrati dall’inizio dell’epidemia, i confini sono presidiati dalle forze dell’ordine, ma per chi trasporta prodotti alimentari sono previsti dei varchi di accesso.