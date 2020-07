SIRACUSA – I carabinieri di Floridia (Sr) hanno sequestrato più di cento mascherine modello Ffp1 con e senza valvola in un negozio di ferramenta, in esecuzione di un decreto di perquisizione emesso dalla Procura di Siracusa. L’attività è scaturita dalla denuncia di un cittadino che aveva pagato una mascherina 30 euro, ben oltre il prezzo standard. Le mascherine venivano rivendute 30 euro quelle con la valvola e 10 euro senza mentre erano state acquistate dal negoziante a 4,92 e 0,90 euro, con rincari quindi tra il 500 e il 900 per cento. I titolari della ferramenta sono stati denunciati per manovre speculative su merci. Le mascherine saranno donate