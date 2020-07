Accredito pensioni

Dal 10 aprile procedure semplificate per l’accredito delle pensioni su conto corrente, libretto di deposito o di risparmio e sulla carta prepagata ricariabile. Lo rende noto l’Inps.

I beneficiari dell’assegno non dovranno più presentare all’istituto previdenziale i modelli cartecei predisposti dal proprio ente di credito o dalla propria banca.

L’Inps, in collaborazione con le banche e con Poste Italiane, ha deciso di usare una Data Base Condiviso che consente, prima dell’accredito delle somme erogate per conto dell’Istituto nazionale per la previdenza sociale, di controllare che vi sia la coincidenza tra i dati identificativi del titolare della prestazione e quelli dell’intestatario (o cointestatario) dello strumento di riscossione. I soldi possono essere accreditati su un libretto di risparmio dotato di Iban, su conto corrente o carta prepagata ricaricabile dotata di Iban.