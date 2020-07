PALERMO – “Prendi ciò che vuoi, scambia o lascia qualcosa”, c’è scritto su una piccola lavagna nera sopra il “banchetto” della solidarietà.

Un piccolo gesto può fare la differenza nei giorni del Coronavirus in cui qualcuno si trova costretto a fare i conti con la povertà. Alla povertà economica, si può rispondere con la ricchezza del cuore e della generosità.

Deve aver pensato questo Riccardo Mattina, titolare del ristorante Bodega in Passaggio dei poeti, a due passi da via Nortarbartolo, a Palermo. Perché la fame morde nei quartieri popolari, come in quelli residenziali.

Un piccolo banchetto su cui lasciare generi alimentari per chi oggi vive, più di altri, una condizione di disagio. Un piccolo gesto che può fare la differenza.