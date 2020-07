PALERMO – Campioni a tappeto a Villafrati. Nel piccolo paese in provincia di Palermo, dichiarato “zona rossa”, si cerca di capire se il contagio si è esteso al di fuori della residenza per anziani Villa delle Palme.

Stamani è deceduta una donna di 92 anni, trasferita all’ospedale Covid di Partinico. E’ la quarta persone positiva nella casa di cura che muore. In totale i contagiati sono 74, 50 anziani e 24 operatori.

Altri cento tamponi sono stati eseguiti alle categorie di persone più esposte: gli anziani di altre case di riposo, dializzati, farmacisti, malati che soffrono di patologie gravi, medici, farmacisti e operatori ecologici. Si attende ancora il risultato.

“Il monitoraggio è importante – spiega il sindaco Franco Agnello – per capire l’eventuale diffusione del contagio, che al momento è circoscritto alla residenza per anziani”. Residenza dove ci sono ancora una quarantina di persone, fra operatori e ospiti. “Siamo in continuo contratto – aggiunge il sindaco –, sono tutti in discrete condizioni. Viviamo un momento complicato, ma ce la faremo”.