Cimo: “Presto tremila mascherine

“Abbiamo ritirato tessuti Tnt e elastici per fare le mascherine. Le faremo realizzare e le distribuiremo”. Ne dà notizia la segreteria regionale della Cimo, sindacato dei dirigenti medici. “E’ un gesto di buona volontà in mezzo a mille difficoltà che stanno vivendo i nostri sanitari – fanno sapere dalla segreteria regionale della Cimo -. Al momento non è una gran quantità, potremo farne, grazie ad alcuni artigiani locali, circa 3.000 da distribuire agli operatori sanitari sul campo”. Il sindacato Cimo ha trovato a Palermo anche un donatore che regalerà 80 visiere che saranno distribuite, 30 nel ‘Covid hospital’ di Partinico e 50 nell’ospedale Cervello di Palermo.