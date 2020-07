Circoscrizioni in isolamento politico; venga dato un ruolo attivo per la gestione dei provvedimenti varati dal Governo e dalla regione .

“Non si comprende la motivazione – dice il vice presidente della prima circoscrizione Antonio Nicolao – per cui le istituzioni circoscrizionali debbano stare in isolamento politico in un momento dove il cittadino potrebbe trovare un valido ed attendibile punto di riferimento per tutte le tematiche connesse all’emergenza da coronavirus, anche in orari pomeridiani.

A tale proposito, in considerazione delle nuove misure di sostegno parallele appena varate dallo Stato e dalla Regione siciliana aggiunge -, legate all’emissione di buoni spesa rivolte alle famiglie bisognose, le circoscrizioni potrebbero assumere un ruolo importante di concetto con l’assessorato delle politiche sociali. Infatti tale gestione in una città come Palermo, in cui il bisogno è tanto potrebbe risultare complicato gestire tale emergenza senza la collaborazione di chi quotidianamente vive il territorio, anche per coordinare le varie iniziative di volontariato che si susseguono in città.

“Sarebbe utile prendere esempio dal ruolo che sta assumendo in questi giorni la seconda municipalità di Napoli – conclude Nicolao -che concretamente sta sostenendo in maniera operativa attraverso una unita di crisi le varie esigenze dei cittadini del territorio amministrato. Faccio un appello agli assessori Marano e Mattina affinché questa esperienza possa essere fatta propria dal comune di Palermo”.