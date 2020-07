Covid, è morto un altro eroe

L’ennesima tragedia del personale sanitario eroicamente in lotta contro il Covid è in un dispaccio d’agenzia. È morto questa mattina – come scrive ansa.it – un autista soccorritore del 118 che prestava servizio alla Potes di Calcinelli, in provincia di Pesaro e Urbino. Si chiamava Giorgio Scrofani, 56 anni. In passato aveva lavorato anche alla Potes di Fossombrone. Il 16 marzo era stato ricoverato perché positivo al coronavirus.

Giorgio era un cuore generoso, ed era un siciliano, secondo le prime informazioni. Scrive il Corriere di Ragusa: ‘Giorgio Scrofani, originario di Ragusa è morto per covid 19. Aveva 56 anni, viveva da tempo a Fano ed era operatore del 118 alla Croce Europa Valconca. Una vita dedicata agli altri e agli ammalati, in questo ultimo periodo più che mai a causa dell’emergenza sanitaria in atto’.