PALERMO – I sindaci lo avevano chiesto subito dopo l’annuncio del premier Giuseppe Conte (“Dateci subito quei fondi, la burocrazia non fermi le risorse contro la povertà”) e il governo sembra avere colto l’appello: dopo l’annuncio è arrivata l’ordinanza firmata dal capo della Protezione civile nazionale Angelo Borelli e così in Sicilia la “solidarietà alimentare” promessa dal governo nazionale per l’emergenza coronavirus si traduce in una iniezione da 43 milioni e 484mila euro per i 390 Comuni dell’Isola.

Due i criteri adottati per la ripartizione di un plafond complessivo per tutti i Comuni italiani che ammonta a 400 milioni di euro: l’80% è stato ripartito in proporzione alla popolazione residente di ciascun Comune, la restante quota del 20% in base alla differenza tra il reddito pro capite di ciascun Comune e la media nazionale. I fondi saranno trasformati in buoni spesa per l’acquisto di generi alimentari o prodotti di prima necessità. Saranno i Comuni a gestire le risorse individuando la platea dei beneficiari e il relativo contributo “tra i nuclei familiari più esposti agli effetti economici” nati dall’emergenza Covid-19. L’obiettivo, messo nero su bianco dall’ordinanza di Borelli, è quello di “soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali” dando “priorità” a chi non gode già di un sostegno pubblico.

In Sicilia il contributo più consistente è stato assegnato al Comune di Palermo che potrà contare su cinque milioni e 143mila euro, seguono Catania e Messina: per le altre due Città metropolitane siciliane sono stati stanziati rispettivamente due milioni e 559mila euro e un milione e 707mila euro. A Siracusa andranno 901.655 euro, mentre a Marsala, in provincia di Trapani, toccheranno 749.206 euro. A Gela, nel Nisseno, arriveranno 675.615 euro. Per Vittoria, nel Ragusano, 647.352 euro, mentre a Trapani 547.508 euro. Seguono Ragusa (538.631) e Bagheria, nel Palermitano (530.553). Poi Misterbianco e Paternò, in provincia di Catania, rispettivamente con 501.364 euro e 477.070 euro. E ancora: Mazara del Vallo, in provincia di Trapani, con 487.708, Caltanissetta (472.337), la ragusana Modica (462.310), Agrigento (444.627) e Acireale, nel Catanese (440.976). A Enna 189.881 euro.

QUESTE LE CIFRE PER GLI ALTRI GROSSI CENTRI DELLA SICILIA

AGRIGENTO

Sciacca: 361.714

Canicattì: 357.634

Licata: 359.772

Favara: 313.239

Palma di Montechiaro: 235.489

Ribera: 176.391

Porto Empedocle: 157.120

CALTANISSETTA

Niscemi: 284.143

San Cataldo 202.005

CATANIA

Acireale: 440.976

Adrano: 379.330

Caltagirone: 345.068

Belpasso: 273.613

Mascalucia: 271.966

Aci Catena: 270.117

Biancavilla: 249.288

Giarre: 226.491

Gravina di Catania: 198.414

San Giovanni La Punta: 179.152

ENNA

Piazza Armerina: 190.186

MESSINA

Barcellona Pozzo di Gotto: 360.587

Milazzo: 220.885

PALERMO

Carini: 378.469

Monreale: 365.792

Partinico: 313.030

Misilmeri: 297.285

Termini Imerese: 224.866

Villabate: 205.965

RAGUSA

Comiso: 291.983

Scicli: 242.825

SIRACUSA

Avola: 287.499

Augusta: 257.333

Pachino: 223.605

Lentini: 219.000

Floridia: 215.111

Rosolini: 201.170

Carlentini: 149.266

TRAPANI

Alcamo: 401.330

Castelvetrano: 284.906