‘Cura Italia’, l’Inps:

Cassa integrazione, congedo parentale e bonus baby sitter: l’Inps ha pubblicato le circolari con le modalità operative per la richiesta di alcune delle principali misure previste dal decreto ‘Cura Italia’ per lavoratori e famiglie nel tempo del Coronavirus. L’Inps chiarisce anche quali sono i criteri per l’accesso semplificato alla cassa integrazione e per la richiesta di congedo parentale per i figli a casa a causa dell’emergenza epidemiologica.