Easy Jet mette a terra

EasyJet mette a terra tutta la flotta. La compagnia aerea lascia a terra tutti i propri aerei a seguito delle restrizioni di viaggio imposte dai governi per via della pandemia del Coronavirus. Negli ultimi giorni – si legge in una nota – la compagnia ha lavorato alacremente per il rimpatrio di numerosi passeggeri, operando oltre 650 voli di rimpatrio e riportando a casa più di 45.000 persone. Gli ultimi voli di rimpatrio sono stati effettuati ieri. Lo riposta il sito dell’Ansa.