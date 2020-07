Nuove speranze per combattere il Coronavirus potrebbero arrivare da un vecchio farmaco. Al laboratorio di virologia del San Raffaele di Milano sono stati condotti test in sul Plaquenil, utilizzato negli anni Settanta contro la malaria. I risultati sono incoraggianti: così sostiene il virologo Roberto Burioni. Lo stesso Burioni mette in guardia dai rischi: “Non correte a comprare il Plaquenil e non assumetelo di testa vostra – raccomanda – mentre l’efficacia non è ancora certa, gli effetti collaterali del farmaco sono comunque possibili. In ogni caso, però, se uno studio clinico riuscisse a confermare che il Plaquenil è utile nel modo in cui questo studio suggerisce, ovvero associando profilassi e terapia, avremmo fatto un passo verso il ridimensionamento di questo virus”.