C’è una possibile data per la fine dell’inferno Coronavirus. La discesa della curva epidemica in Italia, non ancora iniziata malgrado i primi segnali positivi, potrebbe concludersi il 16 maggio.

Lo rivela una ricerca condotta dalla Einaudi Institute for economics and finance, pubblicata dal Correre della Sera, che indica tre date per il “Contagio zero”: il 5, il 9 o il 16 maggio.

Molto però dipende dalle variazioni da regione a regione. La previsione più ottimistica prevede queste date: in Liguria, Basilicata e Umbria dovrebbe avvenire il 7 aprile, in Sicilia il 14 aprile così come in Veneto, in Piemonte il 15 aprile, nel Lazio il 16, in Lombardia il 22 aprile, mentre l’Emilia-Romagna dovrebbe raggiungere il target zero il 28 aprile. Ultima la Toscana che il 5 maggio (ipotesi migliore) o il 16 maggio (ipotesi peggiore) potrebbe toccare quota zero contagi. Tutto questo se non interverranno fattori inaspettati e imprevedibili. Il virus è subdolo.