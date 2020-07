La Collage spa di Palermo

PALERMO – La Collage spa, azienda che opera nel settore dell’organizzazione congressuale e Provider Scientifico palermitano, da anni è al fianco di pneumologi, infettivologi, cardiologi e medici di medicina interna. Adesso ha deciso di contribuire alla battaglia contro il coronavirus che anche gli operatori sanitari in Sicilia stanno combattendo. L’azienda palermitana, infatti, fornirà a titolo gratuito sofisticati ecocardiografi portatili, strumenti digitali di ultima generazione, di facile impiego al letto del paziente.

L’esame consente, in maniera non invasiva, l’acquisizione delle immagini del polmone consentendo, nell’ambito epidemiologico, di valutare e monitorare sia la presenza e l’estensione degli infiltrati polmonari che caratterizzano l’affezione da COVID -19, che la funzionalità del muscolo diaframma, sottoposto ad un impegnativo lavoro come conseguenza della malattia.

Il presidente, Piero Sola, spiega le ragioni di questo gesto: “Siamo un provider scientifico che negli anni ha raggiunto la leadership a livello nazionale, per serietà e progettualità scientifica, al punto da arrivare a collaborare non solo per la formazione dei medici, ma anche in progetti assistenziali che ci hanno portato a fare importanti investimenti in attrezzature diagnostiche d’avanguardia. Nonostante il difficile momento, che sta mettendo a dura prova tutte le aziende come la nostra, il pensiero corre a chi in prima linea rischia la vita per la salute di noi tutti. Ecco che, in vista di una ripresa, nella quale crediamo fermamente abbiamo voluto utilizzare il nostro tempo, know-how ed investimenti, a beneficio dei medici e delle strutture ospedaliere ricalcando ciò che il noto motto kennediano recita: ‘Non chiederti cosa il tuo paese può fare per te, ma cosa tu puoi fare per il tuo paese’. E’ stata così programmata la fornitura di questi importanti strumenti ai medici impegnati negli ospedali di Palermo e di Ragusa. Sono proprio loro, che con la precisa volontà di fare qualcosa di piu per i pazienti, che ci hanno fornito lo spunto per questo nostro intervento. Riteniamo che questo corrisponda appieno ad un dovere sociale e che sia un importante contributo che un’azienda come la nostra, possa immaginare al verso il proprio Paese in un momento come questo. Fornire il nostro aiuto agli “eroi in camice bianco” che per noi dopo tanti anni nel settore, sono anche nostri partner ed amici”.