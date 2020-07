PALERMO – “Pace e speranza in questo momento difficile e di grande prova” perché “tutti insieme, vicini, dobbiamo trovare la forza per rialzarci”. E’ l’appello lanciato attraverso un video da fratel Biagio Conte, il missionario laico fondatore della Missione Speranza e Carità di Palermo che accoglie oltre mille indigenti e persone in difficoltà, “a tutta l’Italia, l’Europa, il mondo intero”. “In questo momento di grande prova – dice Biagio Conte – si vedono tante persone impaurite, scoraggiate, preoccupate, allarmate, ma dobbiamo avere coraggio, andare avanti e affrontare questo momento di crisi insieme”. Fratel Biagio si rivolge a tutti coloro che in questo momento sono “in prima linea” nella battaglia contro il coronavirus: “i medici, gli infermieri, gli operatori sanitari, ma anche tutte le istituzioni, Regioni, Comuni, capi di stato, forze dell’ordine” e ancora “alle famiglie che in questo momenti si sentono bloccate e chiuse in casa”. Il missionario prega anche “per tutti coloro che lavorano per sostenre la nazione e coloro che in questo momento non possono lavorare”.(ANSA).