PALERMO – Polizia e vigili urbani sono intervenuti stamattina nel mercato di Ballarò a Palermo per controlli al commercio relativi alle ordinanze per il coronavirus. E’ stata sequestrata merce e alcuni commercianti sono stati denunciati. Gli agenti del commissariato Oreto e gli agenti della polizia municipale hanno controllato che la vendita al mercato rispettasse le norme previste dalle ordinanze del governo nazionale e quelle regionali. Un elicottero della polizia ha sorvolato la zona. Questa mattina, intanto, ha riaperto il mercato ortofrutticolo. Tutto si è svolto secondo quanto disposto dall’amministrazione. Gli acquirenti non erano tantissimi. Solo i regolari che si sono iscritti nel portale potevano accedere tra gli stand. (ANSA).