PALERMO – “I fondi per gli aiuti alimentari alle persone, 400 mln di euro, stanziati dal governo Conte saranno sufficienti per 2/3 settimane: abbiamo un patrimonio umano da salvaguardare”. Lo dice all’ANSA il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, impegnato nell’organizzazione della struttura per la distribuzione delle derrate in attesa dell’arrivo dei fondi. “In un Paese civile nessuno deve rimanere senza cibo, medicine e sapone: è il minimo essenziale. In questo momento drammatico, la soluzione è quella di rimodulare il reddito di cittadinanza ed estenderlo togliendo i ‘vincoli’ attuali. Se non ci fosse stato il reddito di cittadinanza sarebbe stata la catastrofe”.

