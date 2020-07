Per fare compagnia agli italiani chiusi in casa, la Rai punta su una garanzia. Tornano da stasera le puntate più belle del Commissario Montalbano. Appuntamento ogni lunedì per otto settimane con altrettante repliche degli episodi diretti dal compianto Alberto Sironi su Rai 1. Si comincia stasera, 30 marzo, con L’altro capo del filo, episodio sulla tragedia dei migranti che sbarcano in Sicilia.