Nel decreto che il governo si appresta a varare dovrebbe salire a 800 euro il bonus per i titolari di partita Iva per il pese di aprile. Aumenta la cifra, ma diminuisce la platea dei beneficiari. Ci sarà più selezione per stabilire chi ha davvero subito danni per il Coronavirus.

Lo ha annunciato il viceministro dell’Economia, Antonio Misiani alla trasmissione Circo Massimo su Radio Capital. “L’indennizzo per lavoratori autonomi e professionisti non solo verrà prorogato anche per il mese di aprile, ma potrebbe salire da 600 a 800 euro”.

Annunciato anche un mini-assegno da 400 euro per i cosiddetti “lavori discontinui” e cioè per la platea dei lavoratori in nero, stimati dall’Istat in 3,7 milioni di italiani. La proposta prevederebbe che i soldi vadano a chi riesca a dimostrare di aver lavorato anche per brevissimi periodi di una-due settimane negli ultimi due anni.

In programma anche la proroga della cassa integrazione e dei congedi parentali in vista della mancata riapertura delle scuole. Il decreto infine prevederà un rafforzamento dei fondi di garanzia per i prestiti alle imprese e alle partite Iva, un ulteriore rinvio delle scadenze fiscali che potrebbe coinvolgere questa volta anche l’Imu e la Tari. Sostegno infine anche per i lavoratori domestici rimasti disoccupati