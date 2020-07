Sono consultabili sul sito Inps le istruzioni per richiedere il bonus di 600 euro per il mese di marzo come stabilito dal decreto “Cura Italia”. Le domande saranno ammesse online a partire da domani (1 aprile).

Il bonus di 600 euro, spiega l’Inps, è destinato ai liberi professionisti titolari di partita Iva attiva al 23 febbraio e ai lavoratori con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi nella stessa data. Questi professionisti non devono essere titolari di pensione né essere iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie. Per questi lavoratori il limite di spesa per il 2020 è di 203,4 milioni.

La stessa indennità è prevista per commercianti, coadiutori diretti, artigiani, coltivatori diretti, mezzadri e coloni sempre che non abbiano già una pensione. l bonus è previsto pure per i lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali che abbiano cessato involontariamente il loro rapporto tra il 1 gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 che non abbiano pensione né, alla data del 17 marzo, alcun rapporto di lavoro dipendente. Ed ancora: agli operai agricoli a tempo determinato, i lavoratori dello spettacolo purché abbiano versato nel 2019 almeno 30 contributi giornalieri e non abbiano avuto un reddito superiore a 50.000 euro.

Anche i giornalisti possono ottenere un contributo dall’Inpgi 2. La domanda va presentata al nuovo indirizzo e mail specifico bonuscovid19@inpgi.it a partire dalla mezzanotte e un minuto del 1° aprile 2020 e fino al 30 aprile 2020 a pena di inammissibilita’. tutte le domande presentate prima di questa data non hanno alcun valore giuridico e finiranno nel cestino. di conseguenza si consiglia vivamente ai colleghi interessati di ripresentarle di nuovo.