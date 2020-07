Canicattì, medico positivo

CANICATTI’ (AGRIGENTO)- Quarto caso positivo al coronavirus tra il personale dell’ospedale civile “Barone Lombardo” di Canicattì é una dottoressa del reparto di Medicina originaria e residente a Cerami in provincia di Enna. A Canicattì i positivi al Covid-19, oltre alla dottoressa, sono due donne residenti in città di cui una dipendente del locale ospedale, un medico ed una caposala della stessa struttura ma residenti a Licata, ed in ultimo questo medico di Licata.