I Fanti e le Patronesse dell’Associazione Nazionale del Fante di Palermo hanno consegnato 600 kg di caponata e una pedana di stoviglie monouso per sostenere la Missione Speranza e Carità in questi difficili giorni. Lo hanno potuto fare grazie alle donazioni che sono pervenute al conto corrente dedicato attivo già da oltre una settimana e grazie al contributo personale di parecchi soci che hanno raccolto l’accorato appello dei Missionari della comunità fondata da Fratel Biagio Conte.

“In questi giorni di sacrificio e dolore riusciamo a comprendere meglio la sofferenza degli ultimi che, spesso già privati di riferimenti affettivi, di un lavoro e di un tetto sulla testa, si trovano a combattere con la carenza di generi di prima necessità. Fratel Biagio e i Missionari – dice il 1° Lgt. Vincenzo Maniaci, presidente dell’AssoFante – sono testimonianza in terra di santità e ci ricordano ogni giorno che nessuno si salva da solo e che è solamente tendendoci la mano che riusciremo a superare anche questa Quaresima della nostra vita”.

“I volontari dell’AssoFante sono per tutti noi il conforto della Provvidenza che non abbandona e che soccorre. La loro presenza – dice Riccardo Rossi, portavoce della Missione Speranza e Carità – è quella goccia d’acqua nel deserto che aiuta a dissetare. Tutti insieme, con i nostri piccoli gesti possiamo fare grandi cose per chi è in difficoltà. Questo tempo così difficile, può diventare una opportunità per occuparci delle povertà in maniera migliore e mettere le basi per una società migliore”.

In particolare sono state fornite, su richiesta, stoviglie monouso (piatti, bicchieri, posate) e derrate alimentari. Cominciano a scarseggiare, però, anche i prodotti per l’igiene personale. La ditta Contorno, in particolare, che ha sostenuto l’iniziativa fornendo oltre 600 chili di caponata al prezzo di costo ha donato, e continuerà a farlo, altri beni alimentari.