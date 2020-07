PALERMO – Un incremento di 48 casi di Covid-19 in 24 ore è stato registrato in provincia di Catania. Il dato emerge dal bollettino quotidiano diffuso dalla presidenza della Regione Siciliana, che fissa la provincia etnea in cima alla classifica dei contagi nell’Isola con 453 casi attualmente presenti. Al secondo posto la provincia di Messina, che registra al momento 283 positivi. Terza Palermo, con 236 casi. Seguono Enna (191), Agrigento (91), Trapani (72), Siracusa (66), Caltanissetta (62) e Ragusa (38).