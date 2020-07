RAGUSA – Appello di un gruppo di imprenditori iblei al presidente della Regione siciliana Nello Musumeci. “Bisogna dirottare tutti i fondi stanziati per gli inutili corsi di formazione – dice Giovanni Damigella, industriale del marmo del Ragusano – e per feste, sagre e patrocini vari per la creazione di un fondo a garanzia delle banche affinché possano erogare mutui e prestiti a tutte le partite Iva, a imprese piccole e grandi. Solo così si eviterà il tracollo che succederà inevitabilmente dopo il periodo di emergenza che stiamo vivendo”. “Sappia presidente – aggiunge Damigella – che dopo la guerra al coronavirus ci sarà un dopoguerra che farà più morti del Covid-19 se non si interverrà tempestivamente. Ci vogliono misure economiche urgenti utili a rilanciare la nostra Isola che rischia seriamente di sprofondare nel Medioevo assoluto, con pericolo di rivolte popolari subito dopo l’emergenza coronavirus”.(ANSA).