PALERMO – Indifferenti ai divieti, mettono in pericolo la propria salute e quella degli altri. La polizia li ha sorpresi all’interno di una bettola in vicolo Nuccio, nel quartiere Brancaccio. Dentro c’erano sei uomini che bevevano e mangiavano come se nulla fosse, seduti attorno a un tavolo.

Agli agenti del commissariato hanno detto di essersi riuniti nel magazzino per divertirsi un po’ come se le norme valessero per tutti, tranne per loro. Il locale non ha alcuna autorizzazione per il commercio. Titolare e clienti sono stati multati. Purtroppo in queste ore si susseguono le segnalazioni, specie nelle zone popolari e periferiche, della città di violazioni del decreto sul Coronavirus.