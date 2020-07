MARSALA (TRAPANI) – Non potendo uscire da casa per l’emergenza sanitaria da Covid 19, coltivava la marijuana tra le pareti domestiche: quando hanno fatto irruzione i carabinieri hanno trovato circa 80 piante già recise e appese per l’essiccazione. Ad essere arrestato, a Marsala, per coltivazione di sostanza stupefacente, è stato Michele Cirobisi, di 27 anni. Nella sua abitazione, oltre all’impianto a servizio della serra, costituito da lampade di varia potenza e tubi per l’areazione, i militari hanno trovato sei sacchi contenenti terriccio universale e fertilizzanti di varia natura. Infine, in cucina, i carabinieri hanno rinvenuto, occultati in un pacchetto di sigarette, 12 grammi di marijuana già essiccata. L’arresto di Cirobisi è stato convalidato dal gip del Tribunale di Marsala, che poi per il giovane ha disposto la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla pg per tre giorni a settimana.

(ANSA).