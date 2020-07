Dimesso e senza cibo

Era stato dimesso da poco dall’ospedale dove era stato ricoverato per Coronavirus, ma era bloccato in casa e senza cibo, così in suo aiuto sono arrivati i carabinieri. La vicenda è avvenuta a Quartu S.Elena, a pochi chilometri da Cagliari, dove un uomo di 50 anni ha chiamato il 112 segnalando la sua situazione. I carabinieri della Compagnia di Quartu S.Elena hanno subito provveduto a portargli da mangiare, lasciando il cibo su un tavolo fuori dalla porta di casa, segnalando la situazione ai servizi sociali del Comune.