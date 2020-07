Ecco i dati del Coronavirus

I dati della Protezione Civile, snocciolati dal capo dipartimento Angelo Borrelli, sono migliori, come accade da qualche giorno. Anche se il dato dei decessi è ancora molto alto. Ma i numeri ci dicono che si intravvede una piccola luce in fondo al tunnel e che diventa fondamentale, oggi più che mai, seguire le regole per uccidere il Coronavirus.

I positivi in più oggi su scala nazionale sono 2.107, per un totale di 77.635. I guariti di oggi sono 1.109, per un totale di 15.729. Il numero dei decessi giornalieri è ancora, purtroppo, molto alto: 837.

