L’Italia va verso altri 15 giorni di restrizioni. Poi ci potrebbe essere un’apertura graduale delle attività produttive, anche quelle non essenziali (le uniche rimaste aperte finora). Dunque tutto dovrebbe restare chiuso almeno fino al 18 aprile. Dopo il lockdown slitterà, poi potrebbero riaprire le attività indispensabile. Via via tute le altre. Le ultime a ripartire dovrebbero essere le attività che prevedono il contatto fra le persone: discoteche, bar, pub, ristoranti, palestre etc.

Secondo una ricerca condotta dalla Einaudi Institute for economics and finance, pubblicata dal Corriere della Sera, che indica tre date per il “Contagio zero”: il 5, il 9 o il 16 maggio. La previsione più ottimistica prevede queste date: in Liguria, Basilicata e Umbria dovrebbe avvenire il 7 aprile, in Sicilia il 14 aprile così come in Veneto, in Piemonte il 15 aprile, nel Lazio il 16, in Lombardia il 22 aprile, mentre l’Emilia-Romagna dovrebbe raggiungere il target zero il 28 aprile. Ultima la Toscana che il 5 maggio (ipotesi migliore) o il 16 maggio (ipotesi peggiore) potrebbe toccare quota zero contagi. Naturalmente sono tante le variabili di fronte a un virus subdulo. Molto dipende dalle restrizioni e dal comportamento della gente. Dallo studio alla realtà, purtroppo, le cose potrebbero cambiare. Anche perché ci sono tanti contagiati che sfuggono alle statistiche, di cui probabilmente nulla si sa.