Il 3 aprile si avvicina. Oltre alle restrizioni per evitare il contagio da Coronavirus (divieti fino al 17 aprile, Pasqua inclusa) ci si attendono anche nuove misure per fronteggiare la grave crisi economica.

Il nuovo decreto dovrebbe prevedere risorse non inferiori ai 25 miliardi (che potrebbero divenire 30), con ulteriori 11 miliardi di fondi europei (non ancora spesi dall’Italia).

Quasi sicuramente sarà estesa al mese di aprile la Cassa integrazione per i dipendenti e il bonus di 600 euro per gli autonomi. In quest’ultimo caso potrebbero esserci anche degli aumenti, ma in maniera selettiva.

Il governo Conte pensa di congelare il pagamento dell’Imu e della Tasi di aprile e maggio. Ai Comuni più in difficoltà andrebbero garantire altre risorse. Al vaglio dell’esecutivo anche l’estensione della platea dei beneficiari del credito d’imposta al 60% sugli affitti.