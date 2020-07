I carabinieri tenevano da tempo sotto osservazione la casa. Sabato scorso l’irruzione nell’abitazione di Michele Cirobisi, 27 anni, di Marsala. All’interno una serra appena dismessa per coltivare 80 piante di marijuana, già recise e appese per l’essiccazione. Ed ancora lampade, tubi per l’areazione, terriccio e fertilizzanti. Il giudice per le indagini preliminari ha convalidato l’arresto, disponendo nei confronti del marsalese la misura cautelare dell’obbligo di presentazione per tre giorni alla settimana.

IL VIDEO DELL’IRRUZIONE