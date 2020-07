La storica torrefazione potenzia il servizio delivery e supporta i medici eroi siciliani

Il profumo della moka al mattino, il piacere di riunirsi attorno a un tavolo per un rito, come quello del caffè, che addolcisce il presente e rimanda al passato. In tempo di quarantena, tutto questo è possibile grazie a “Morettino a casa tua”.

L’iniziativa, promossa dalla storica torrefazione palermitana, consente di ordinare comodamente da casa il proprio caffè preferito. Le selezioni di caffè artigianale Morettino accontentano proprio tutti: dal macinato fresco per moka al caffè in grani, al caffè con una tostatura morbida macinato per estrazioni a filtro, fino alle le cialde universali e le capsule compatibili con tutti i principali sistemi di macchine Espresso. I più affezionati clienti del Club Morettino potranno scegliere tra le tante selezioni della linea di cialde compostabili Morettino “Espresso al Quadrato”.

In un momento storico in cui è fondamentale rimanere a casa per il bene e la sicurezza comuni, Morettino ha potenziato il servizio di delivery per servire in poche ore i clienti che abitano a Palermo e provincia. Perché restare a casa non vuol dire rinunciare al piacere di assaporare un buon caffè artigianale da soli o con la famiglia. Il viaggio sensoriale attraverso le differenti miscele o le monorigini Morettino renderà più piacevole l’isolamento e anche lo smart working avrà un sapore diverso. Gli estimatori del caffè siciliano avranno tempo e modo di scoprire nuovi metodi di estrazione, come quelle a filtro, che danno vita a caffè da meditazione molto aromatici, molto simili al mondo degli infusi da bere il pomeriggio leggendo un libro in poltrona o lavorando davanti al pc.

Il domicilio è gratuito senza limiti di spesa per tutti gli over 65. Com’è noto, gli anziani sono al momento la categoria più a rischio contagio. Il caffè appena tostato arriverà nelle loro case direttamente dalla storica torrefazione di San Lorenzo ai Colli senza alcun costo aggiuntivo. Per gli altri clienti, la consegna è gratuita con soli 30 euro di spesa. Chi non raggiunge tale soglia, pagherà 2 euro quale contributo del servizio logistico.

COME ORDINARE

Ordinare la selezione di caffè Morettino preferita è semplicissimo. Attraverso il servizio messo in campo dalla torrefazione siciliana, si può richiedere un contatto o ordinare tramite telefono (091 6715072), Whatsapp (351 7347072), email (info@morettinocialding.it) o appositi moduli web (https://bit.ly/2UPrmLS), e in poche ore i Coffee Specialist di Morettino consegneranno il caffè nelle case di tutti i consumatori che privilegiano un caffè di qualità.

MORETTINO SUPPORTA I MEDICI EROI SICILIANI

La storica torrefazione palermitana non dimentica medici, infermieri e personale sanitario che da settimane sono impegnati senza sosta nella gestione dell’emergenza legata al Covid-19. Da sempre in prima linea nelle iniziative di natura sociale, la torrefazione palermitana destinerà parte del ricavato di “Morettino a casa tua” agli ospedali della Sicilia e ad alcune virtuose realtà aziendali siciliane che stanno attivando nuove linee di produzione di presidi sanitari come le mascherine.

Ma non finisce qui. Perché Morettino sta donando il caffè ai reparti degli ospedali siciliani più coinvolti nella gestione dell’emergenza Covid-19 dando carica e energia, attraverso un piccolo gesto, a quanti stanno svolgendo il proprio lavoro in modo eroico.