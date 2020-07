L'avvertimento all'economia per evitare una drammatica depressione.

“Economia italiana colpita al cuore”. Non ci sono mezzi termini, per il Centro studi Confindustria che lancia l’allarme: “Bisogna agire immediatamente, con interventi massivi in una misura che oggi nessuno conosce, sia su scala nazionale che europea”.

E ancora: “Solo mettendo in sicurezza i cittadini e le imprese la recessione attuale potrà non tramutarsi in una depressione economica prolungata”,