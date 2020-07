L’emergenza in Spagna

In Spagna nuovo picco delle vittime a causa del coronavirus. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 849 nuovi decessi, aggiornando il bilancio a 8.189. I contagi complessivi sono 94.417: notevole anche il balzo nei contagi, che sono aumentati di quasi 10mila in un solo giorno dopo cinque giorni di rallentamento. Ieri per la prima volta la Catalogna ha superato Madrid per numero di pazienti ospedalizzati in un giorno. L’85% dei morti, scrive El Mundo, aveva più di 70 anni e il 60 per cento più di 90. Il governo del premier Pedro Sanchez (nella foto) sta varando misure straordinarie per fronteggiare la crisi economica.

