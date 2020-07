Lunedì nero per gli Usa

E’ stato il lunedì nero degli Usa per il numero dei decessi per coronavirus che ha superato le 3.000 unità, con le ultime 500 vittime in sole 24 ore. I casi accertati, come emerge dai dati elaborati dalla John Hopkins University, sono oltre 161.000. “L’America – ha detto Donald Trump dopo che il virologo Anthony Fauci ha prospettato l’ipotesi di un ritorno del virus in autunno – è pronta ad affrontare una eventuale nuova ondata di casi di Covid-19 dopo l’estate”.