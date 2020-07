Povertà, arrivano i 100 milioni

Oltre tredici milioni a Palermo, mentre più di sei milioni andranno al Comune di Catania. È stata pubblicata la ripartizione dei fondi, per un totale di 100 milioni, che la Regione ha deciso di stanziare per contrastare i casi di indigenza e di povertà provocati dall’emergenza Coronavirus.

“Si tratta – aveva annunciato pochi giorni fa il presidente della Regione Musumeci – di una prima necessaria risposta che vogliamo dare per consentire a migliaia di famiglie siciliane, ormai esasperate, di far fronte almeno alle immediate esigenze alimentari. Speriamo che arrivino prestissimo anche gli interventi dello Stato, da me più volte sollecitati. In queste settimane di paralisi – ha aggiunto il governatore – sono cresciuti a dismisura nella nostra Isola i nuclei familiari più fragili e maggiormente disagiati, quelli cioè che stanno soffrendo più di tutti la perdurante crisi dovuta all’emergenza Coronavirus. Famiglie che in parte si aggiungono alle altre 450 mila dichiarate povere in Sicilia, secondo i dati dell’Istat.

Le risorse verranno assegnate, in più tranche, a tutti i Comuni, che nella distribuzione – si legge nella delibera – dovranno prestare particolare riguardo “alle nuove povertà determinate dalle famiglie che non percepiscono più alcun reddito, compreso quello di cittadinanza, e alcuna altra assistenza economica o sanitaria”.

Ecco i comuni che riceveranno i maggiori stanziamenti, provincia per provincia.

Provincia di Agrigento: al capoluogo andrà 1,179 milioni di euro, a Sciacca 806 mila euro, a Licata 730 mila euro, a Canicattì 715 mila euro.

Provincia di Caltanissetta: non va al capoluogo di provincia lo stanziamento maggiore, bensì a Gela a cui è stata destinata una somma di 1,477 milioni, a Caltanissetta va 1,221 milioni, mentre 532 mila euro vanno a Mazzarino.

Provincia di Catania: a Catania andranno 6,2 milioni di euro, ad Acireale e Misterbianco poco più di un milione e a Paternò poco meno (952 mila euro).

Provincia di Enna: al Comune di Enna vanno 540 mila euro, mentre a Piazza Armerina 434 mila.

Provincia di Messina: al capoluogo sullo Stretto andranno 4,6 milioni di euro, a Barcellona Pozzo di Gotto 824 mila, a Milazzo 620 mila.

Provincia di Palermo: come detto, al capoluogo della Regione andranno oltre 13 milioni, poco più di un milione va a Bagheria, 780 mila euro a Carini e poco meno al Comune di Monreale, 636 mila euro a Partinico, 587 mila euro a Misilmeri, 517 mila euro a Termini Imerese.

Provincia di Ragusa: al capoluogo ragusano andrà poco meno di un milione e mezzo, circa 1,280 milioni andranno a Vittoria e poco più di un milione a Modica.

Provincia di Siracusa: al Comune di Siracusa andranno poco più di 2,4 milioni di euro, a seguire Augusta (717 mila euro) e Avola (624 mila).

Provincia di Trapani: non a Trapani, ma a Marsala va il maggiore stanziamento (1,652 milioni), mentre al capoluogo andrà 1,35 milioni, poco più di un milione andrà a Mazara del Vallo.

TUTTI GLI STANZIAMENTI COMUNE PER COMUNE