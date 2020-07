VITTORIA (RAGUSA) – Momenti di apprensione ieri nell’ospedale di Vittoria. Un paziente di Gela si è recato nella divisione di Chirurgia vascolare dell’Ospedale ‘Guzzardi’ di Vittoria per una tromboflebite ma durante gli accertamenti si è scoperta la sua positività al Covid 19 anche perché presentava problemi respiratori. E’ stato subito trasferito in terapia intensiva nell’Ospedale di Modica individuato in provincia di Ragusa come hub per il Covid 19, mentre, sono stati sanificati i reparti dell’ospedale di Vittoria che l’uomo ha visitato. Le sue condizioni di salute sono gravi.

(ANSA)