PALERMO – Il tour operator nega il rimborso e la vicenda finirà in Tribunale se non si dovesse trovare un accordo stragiudiziale. Protagonista una coppia di palermitani.

Marito e moglie avevano già pagato 2.500 dei 2.700 euro previsti per un pacchetto viaggio a New York (volo più hotel) con partenza il 25 aprile e rientro il 4 maggio. Il Coronavirus ha fatto saltare tutto. A questo punto il tour operator ha proposto ai clienti un voucher di pari importo da sfruttare peer un viaggio nei prossimi 12 mesi.

I coniugi, invece, vogliono indietro i soldi, visto che la mancata partenza non è certo dipesa dalla loro volontà e non è possibile programmare il futuro in questa fase di emergenza. Marito e moglie si sono rivolti agli avvocati Pietro Ortolani e Carmelo Neri di Hublex, secondo cui sarebbe palese la violazione dell’articolo 41 del codice del turismo.

Agenzie e tour operator hanno interpretato a loro vantaggio, dicono i legali, quanto disposto dal governo col decreto legge del 2 marzo 2020, laddove si prevede per i pacchetti vacanza annullati che: “Il rimborso può essere effettuato anche mediante l’emissione di un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall’emissione”.

“Anche ma non solo”, aggiungono i legali. L’articolo 41 prevede infatti che in caso di circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze e che hanno un’incidenza sostanziale sull’esecuzione del pacchetto o sul trasporto di passeggeri verso la destinazione, il viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto, prima dell’inizio del pacchetto, senza corrispondere spese di recesso, ed al rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non ha diritto a un indennizzo supplementare”.