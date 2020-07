PALERMO – Salgono a sette i pazienti clinicamente guariti al ‘Covid Hospital’ di Partinico. Dopo i cinque che hanno lasciato l’ospedale per trascorrere l’isolamento in albergo, si sono aggiunte altre due persone: una donna di 73 anni ed un uomo di 56. Entrambi saranno dimessi domani. Ieri,sono decedute due pazienti per grave insufficienza respiratoria: una donna di 92 anni ed una di 91. Positive al test per il Covid-19, erano affette da altre gravi patologie. Attualmente al Covid Hospital di Partinico sono ricoverate 15 persone, di cui 2 in terapia intensiva.(ANSA).