Trasporto pubblico, stretta in arrivo

PALERMO – La Regione prepara un’ulteriore stretta sul trasporto pubblico in ragione dell’emergenza Covid-19. Dovrebbe essere firmata oggi, a quanto si apprende, l’ordinanza del presidente della Regione con la quale si abolisce il trasporto extraurbano in Sicilia. Niente più corse di pullman da un comune all’altro fino a data da destinarsi, nell’ambito delle misure assunte per l’emergenza Coronavirus. E si riduce altresì il trasporto urbano nel limite del 25 per cento secondo un programma che sarà concordato con amministrazioni comunale e aziende: in pratica si taglieranno i tre quarti delle corse degli autobus.

Quanto al trasporto via mare, oggi è stato il primo giorno senza i collegamenti assicurati da Cin con le navi Tirrenia. L’assessore regionale ai Trasporti Marco Falcone ha sentito l’armatore Onorato di Cin. Oggi pomeriggio ci sarà un incontro al ministero dei Trasporti. “Auspico che ci sia una composizione bonaria della vicenda e che da entrambe le parti si trovi un accordo”, dice Falcone in merito alla contesa tra Tirrenia e Cin che ha portato al blocco dei collegamenti annunciato ieri.