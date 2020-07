Studio inglese: “In Italia

C’è uno studio britannico autorevole in base al quale le persone contagiate dal Covid-19 in Italia sarebbero circa sei milioni, numeri molto diversi dai 100mila contagi accertati. Dello studio dell’Imperial College di Londra, cofirmato da Neil Ferguson, una delle massime autorità in materia e quella che ha convinto il premier Boris Johnson ad adottare la chiusura, scrive il Corriere della sera nella sua edizione on line. Il rapporto esamina l’impatto delle misure di contenimento non farmacologiche in 11 Paesi europei: secondo gli scienziati inglesi, le misure adottate dall’Italia hanno salvato circa 38mila vite.