PALERMO – La politica siciliana mette a fuoco il gravissimo momento di difficoltà del mondo dell’informazione e sollecita provvedimenti. Lo fanno Claudio Fava e i deputati regionali dell’Udc. “Un intervento del Governo regionale in aiuto al mondo dell’informazione in Sicilia non è più rinviabile – dice Fava, presidente della commissione regionale Antimafia -. Le preoccupazioni espresse dai Comitati di redazione dei giornali dell’isola sono serie, fondate e concrete”. Secondo Fava “occorre attivare immediatamente un pacchetto di aiuti, anche ricorrendo alla pubblicità istituzionale che consentirebbe di informare la popolazione sulla situazione e gli interventi della Regione. Il sostegno ad un settore strategico in una fase in cui, più che mai, la necessità di un’informazione attendibile e verificata deve essere considerato tra le priorità da affrontare”.

I deputati dell’Udc sollevano il caso dei quotidiani: “In questo drammatico momento legato all’emergenza coronavirus, l’informazione attraverso i media e i giornali rimane un presidio contro il proliferare di notizie inattendibili e sovente di fake news. Non c’è dubbio che la carta stampata sta subendo una crisi nelle vendite legata al lockdown che impone a tutti di restare a casa. Nonostante ciò i giornalisti continuano a lavorare per far arrivare in edicola, tutti i giorni, i quotidiani. Raccogliamo l’appello che viene dei comitati di redazione di Giornale di Sicilia, Gazzetta del Sud e la Sicilia affinché venga finanziato dalla Regione e dal Governo nazionale un massiccio piano pubblicitario di comunicazione istituzionale sui quotidiani per sostenere economicamente queste imprese, che tra l’altro sono state indicate come soggetti che svolgono servizi essenziali in questa fase di chiusura di ogni attività produttiva e commerciale”. Così Eleonora Lo Curto, Margherita La Rocca Ruvolo, Mimmo Turano, Vincenzo Figuccia e Danilo Lo Giudice. “C’è il rischio reale che con la crisi determinata dalla pandemia finiscano in frantumi le aziende che editano giornali. Serve pertanto un’iniezione di fiducia con un poderoso investimento pubblico per tutelare e garantire la stampa libera e difendere i lavoratori che vi operano”, proseguono i centristi. Che nel loro intervento “dimenticano” giornali on line, stampa periodica e tv locali, anch’essi travolti in pieno dalla crisi che ha portato a una contrazione drammatica degli investimenti pubblicitari, vitali per la sopravvivenza degli organi di informazione.

E arrivano altri interventi sul tema. “In questo momento di grande difficoltà per l’economia siciliana, dobbiamo contribuire a non lasciare soli giornali, agenzie di stampa, televisioni e giornali on line. L’appello lanciato dei comitati di redazione, rappresentanti sindacali di base dei giornali siciliani, deve essere accolto da tutte le parti politiche”. Lo dice il capo gruppo di Fratelli d’Italia all’Ars Elvira Amata. “Dobbiamo essere vicini ai giornalisti siciliani che in queste settimane drammatiche stanno garantendo trasparenza e obiettività all’informazione dell’Isola con coraggio, sacrifici e grande senso del dovere, ci stanno garantendo un’informazione corretta ostacolando le tante ‘fake news’ che girano nei social”.

“Il grido d’allarme dei comitati di redazione dei tre quotidiani siciliani è fondato. Il momento terribile che stiamo vivendo penalizza i giornali e dunque bisogna immediatamente fare qualcosa per mettere in sicurezza chi si occupa in maniera professionale di informazione e garantisce in questi momenti drammatici per il Paese notizie certe, verificate e attendibili”. Lo afferma Giuseppe Milazzo, europarlamentare di Forza Italia.

“Proprio in questi giorni, abbiamo tutti riscoperto e molti hanno scoperto, quanto sia importante poter contare su una informazione mediata dai giornalisti e non veicolata liberamente da apprendisti stregoni che rischiano di fare gravi danni. Il Gruppo parlamentare della Lega all’ARS è pronto ad appoggiare anche in sede normativa ogni iniziativa utile a sostenere questo fondamentale settore della nostra economia, che non è appunto solo un settore economico ma è un pilastro delle nostre comunità.” Lo dichiarano i parlamentari regionali della Lega a Palazzo dei Normanni Antonio Catalfamo, Marianna Caronia, Giovanni Bulla e Orazio Ragusa.

“Una informazione corretta e di qualità è oggi più indispensabile che mai nel momento in cui i cittadini sono sommersi da un flusso continuo di notizie non sempre attendibili e spesso difficilmente verificabili”. Così il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando. “Anche per questo l’allarme lanciato dai giornalisti circa la tenuta economica della stampa quotidiana nella nostra regione e nella nostra città, assume oggi una gravità ancora maggiore. Anche perché la crisi non riguarda solo la carta stampata ma tutto il settore dell’informazione su tutti i canali. Credo indispensabile che da parte del Governo nazionale e di quello regionale si individuino gli strumenti più idonei ad inserire l’informazione istituzionale a pieno titolo nel sistema della Protezione Civile essendo l’informazione ai cittadini un elemento essenziale per garantire e costruire un sistema di sicurezza condiviso”.