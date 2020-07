BRUXELLES – Sconfigge il Covid-19 a 101 anni. Una donna olandese di 101 anni è guarita dal coronavirus, lo rende noto l’ospedale di IJsseland, vicino a Rotterdam (in Olanda), spiegando che questo caso rappresenta un “barlume di speranza”. L’anziana era stata ricoverata una settimana e mezzo fa, con difficoltà respiratorie, ed era risultata positiva al Covid-19. La donna, che vive sola, resterà per alcuni giorni in una casa di riposo, prima di far ritorno alla sua abitazione. Lo riporta il sito dell’Ansa.