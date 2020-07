“Con il reddito di emergenza vogliamo tutelare quelli che oggi non possono mettere il cibo a tavola”, ad annunciare la misura è la ministra del Lavoro, Nunzia Catalfo intervistata da “La Stampa”.

La ministra spiega che arriverà “subito, con il decreto di aprile” e “serviranno circa 3 miliardi. Il reddito di cittadinanza è composto da due voci: 500 euro di reddito vero e proprio più altri 280 euro di contributo per la casa. Pensiamo, per il reddito di emergenza, a una cifra superiore alla prima voce”.

Il Rem spetterà a tutti i lavoratori che non sono coperti dagli ammortizzatori sociali e dagli attuali bonus previsti per far fronte all’emergenza Coronavirus.