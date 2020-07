Contagi, cala il ritmo: 71 in più

Cala il ritmo dei nuovi contagi, mentre è invariato il numero dei ricoverati in terapia intensiva e scende quello dei ricoveri in totale. Il Coronavirus in Sicilia non si ferma, ma rallenta la propria velocità di propagazione. È quanto emerge dal bollettino diramato dalla Regione Siciliana.

Dall’inizio dei controlli, i tamponi effettuati sono stati 16.836. Di questi sono risultati positivi 1.718 (+71 rispetto a ieri), mentre i nuovi contagi di ieri rispetto al giorno precedente erano stati 92. Attualmente, sono ancora contagiate 1.544 persone (+52 rispetto a ieri).

Sono attualmente ricoverati 568 pazienti (-7 rispetto a ieri), di cui 72 in terapia intensiva (0), mentre 976 (+59) sono in isolamento domiciliare, 86 guariti (+12). Purtroppo, negativo il dato relativo ai decessi: sono sette nelle ultime 24 ore, ieri erano stati cinque un più rispetto al giorno prima: dall’inizio dell’epidemia sono morte 88 persone in Sicilia.