PALERMO – È stato consegnato oggi alla sesta commissione dell’Ars il piano sanitario della Regione per l’emergenza Coronavirus. Il documento sintetizza i piani delle aziende sanitarie per fronteggiare la pandemia. Il piano tiene conto di un andamento epidemiologico “pessimistico”, che dovrebbe essere mitigato nella realtà dalle misure di contenimento attuate. Il documento è firmato dall’assessore alla Salute Ruggero Razza e dal dirigente Mario La Rocca. Ieri le opposizioni all’Ars avevano sollecitato il governo a presentare un piano sanitario: “Lei stesso, presidente della Regione ha parlato di un piano a più fasi, noi non conosciamo nessun piano, non conosciamo la previsione della curva epidemica”, aveva laentato il capogruppo del Pd Giuseppe Lupo.

La Regione ha predisposto un fabbisogno di 2800 posti letto di degenza orinaria e 605 in terapia intensiva. Gran parte di questi posti sono in attivazione e vanno allestiti tra il 10 e il 20 aprile.

I posti si suddividono così per provincia (le due cifre corrispondono alla degenza ordinaria e alla terapia intensiva):

Agrigento 174; 24.

I posti in terapia intensiva sono 10 a Sciacca e 6 ad Agrigento. In attivazione 5 a Canicattì e 3 a Licata.

I posti in degenza ordinaria ancora da attivare (entro le due scadenze del 10 e del 20 aprile) sono 119.

Caltanissetta 155; 36

I posti di terapia intensiva sono 8 a Caltanissetta e 8 a Gela. In attivazione altri 20 al Sant’Elia di Caltanissetta.

I posti in degenza ordinaria da attivare sono 115 (al momento quelli attivi dunque sono soltanto 40).

Catania 692; 141.

I postii in terapia intensiva attivi sono 84 tra ul capoluogo, Caltagirone, Biancavilla e Acireale. Quelli da attivare entro il 20 aprile sono 57.

I posti in degenza ordinaria sono 163, ne vanno attivati ancora ben 529.

Enna 150; 22

I posti in terapia intensiva attivi sono 16, a Enna, ne saranno aggiunti 6.

I posti in degenza ordinaria disponibili sono 44, ne vanno attivati ancora 106, tutti all’Umberto I.

Messina 446; 115.

In terapia intensiva ci sono attivati solo 39 posti (due a Barcellona, gli altri a Messina). In attivazione 76, 12 tra Barcellona e Sant’Agata, gli altri nel capoluogo di provincia.

I posti in degenza ordinaria da attivare nelle prossime tre settimane sono 298.

Palermo 684; 162

In terapia intensiva attivi 43 posti, da attivare 119, tra Palermo e Partinico.

In degenza ordinaria 191 posti attivati e ben 493 ancora da attivare.

Ragusa 170; 40

Ci sono solo 10 posti di terapia intensiva attivi a Modica. Se ne attiveranno altri 30, 20 a Ragusa, 10 a Modica.

Da attivare anche 80 posti di degenza ordinaria a Ragusa, che si aggiungeranno a quelli attivi a Modica.

Siracusa 194; 30

In terapia intensiva solo 8 posti attivi. Gli altri 22 si attiveranno sempre all’ospedale di Siracusa.

Sono 132 i posti in degenza ordinaria in attivazione, tra Siracusa, Augusta e in strutture private accreditate.

Trapani 145; 35

Ai 14 posti attivi in terapia intensiva (8 a Trapani, 6 a Marsala) se ne aggiungeranno 21 al Paolo Borsellino di Marsala. Già tutti attivi i 145 posti di degenza ordinaria.

Alla dotazione dei posti letto si aggiungono quelli con alberghi e Ipab per i guariti (senza più sintomi) che non hanno ancora due tamponi negativi.