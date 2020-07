“Emergenza Coronavirus in carcere”

PALERMO – Lascia il carcere e va agli arresti domiciliari Santo Sottile, arrestato lo scorso fine gennaio con l’accusa di avere gestito assieme al figlio Alessandro un giro di usura. Una ventina i casi accertati nell’inchiesta coordinata dalla Procura della Repubblica di Palermo. La stragrande maggioranza è composta da imprenditori in crisi. (leggi l’identikit delle vittime). Sottile un tempo era stato favoreggiatore di Giovanni Brusca.

I suoi difensori, gli avvocati Calogero Vella e Giovanna Angelo, hanno avanzato la richiesta al giudice per le indagini preliminari, sottolineando la necessità di tenere considerazione l’età avanzata dell’indagato (Sottile è quasi settantenne), l’impossibilità di reiterare i reati visto che gli incontri con le vittime si tenevano nelle sue imprese edili a San Cipirello, ora sotto sequestro.

Ed ancora, i legali hanno sottolineato che “la recente emergenza sanitaria per il Covid-19 ha richiesto in via precauzionale l’adozione di adeguate misure a tutela di tutti i cittadini tenendo, principalmente, in considerazione le fasce più alte di età e, quindi, più soggette al rischio contagio. L’ormai noto sovraffollamento degli istituti penitenziari e, soprattutto, le critiche condizioni igenico sanitarie richiedono che siano adottate tutte le dovute precauzioni al fine di limitare al massimo il rischio di contagio all’interno di suddette strutture, affinché sia tutelato il diritto alla salute di tutti i detenuti e del personale di polizia penitenziaria”.

Il gip Claudia Rosini ha dato il via libera ai domiciliari (la Procura aveva espresso parere contrario) a condizione che non vada nella casa dove è detenuto il figlio Sandro, pure lui ai domiciliari.